Pronostico Genoa-Juventus | Sabato 28 settembre 2024 ore 18 | 00 ???

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di sabato 28 settembre 2024) La Serie A torna in scena con la sfida tra, un match che vede i bianconeri favoriti ma non privo di insidie, soprattutto per l’andamento altalenante di entrambe le squadre in questo avvio di stagione.Ultimi Risultati: Eliminati dalla Coppa Italia ai rigori contro la Sampdoria, i rossoblù di Gilardino non vincono da tre giornate. La recente sconfitta per 2-0 contro il Venezia ha confermato le difficoltà del Grifone, che dopo cinque turni ha raccolto solo 5 punti, viaggiando a una media di un punto a partita. Ilha mostrato una difesa vulnerabile con 7 reti subite, mentre l’attacco fatica, avendo segnato appena 4 gol. Al Ferraris, la squadra non ha ancora vinto in questa Serie A, totalizzando 2 pareggi e 1 sconfitta.