Perché Luna Rossa-Ineos hanno ‘pareggiato’ | regata cancellata colpo di fortuna per gli italiani

(Di sabato 28 settembre 2024) Va in archivio con un nulla di fatto la giornata odierna a Barcellona traBritannia nell’ambito delle Finali di Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria del Defender Emirates Team New Zealand nella 37ma America’s Cup. Il programma di oggi prevedeva lo svolgimento di due regate, ma il poco vento ha congelato di fatto la serie sul punteggio di 1-1 (maturato dopo i primi match race di giovedì). In realtà, dopo un’attesa di due ore (in cui il vento non superava stabilmente il limite minimo di 6,5 nodi sul campo dicatalano), gara-3 è cominciata regolarmente alle ore 16.10 con un’ottima partenza del team britannico che ha completato la prima bolina con 19? di vantaggio sulla barca italiana.