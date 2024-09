Perché è stata annullata Ineos Britannia-Luna Rossa | qual è il tempo limite per completare la regata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Tutto fermo: la terzadelle finali tracon il team britannico in netto vantaggio sugli italiani nell’ultimo lato di poppa. Lainfatti non ècompletata nel, che il regolamento fissa in 45 minuti (mentre ilperil primo lato è di 12’). Le due imbarcazioni sono cadute dai foil prima dell’ultimo gate di bolina.la prima a procedere in modalità dislocante e poco dopo, al termine di una brusca virata, ancheè sprofondata. Inutili i tentativi dei due team di riavvicinarsi alla velocità di decollo (18 nodi). Ilha vanificato gli sforzi di, che aveva accumulato 600 metri di vantaggio.è ilperlaSportFace.