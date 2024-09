MotoGP Pedro Acosta | Una prima fila che mi dà conferme La Sprint Race? Se parto bene…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024)non può che essere soddisfatto dopo aver centrato il terzo tempo nelle qualifiche del Gran Premio dell’Indonesia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato di Mandalika il “Rookie Maravilla” è stato uno dei pochi piloti a tenersi lontano dai guai ed a spingere con costanza, con unaimportante in vista delle due gare. La pole position porta la firma di Jorge Martin (Ducati Pramac) in 1:29.088 con 535 millesimi su Marco Bezzecchi, mentre completa laproprio(Gas Gas Tech3) a 583. Quarta posizione per Francesco Bagnaia (Ducati Factory) a 657 millesimi, quinta per Enea Bastianini a 704 millesimi mentre è sesto Fabio Quartararo (Yamaha) a 760. Settimo Johann Zarco (LCR Honda) a 854 millesimi, ottavo Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) a 875, quindi nono Franco Morbidelli (Ducati Pramac) a 1.