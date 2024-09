Moto Jorge Martin | Una pole-position fantastica non mi aspettavo questo tempo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) Un superè andato a prendersi ladel GP d’Indonesia, 15° appuntamento del Mondiale 2024 diGP. Sul circuito di Mandalika, il leader della classifica iridata ha fatto una differenza importante rispetto a tutti gli altri, siglando il super crono di 1:29.008 a precedere di 0.535 Marco Bezzecchi (Ducati VR46) e di 0.583 la GasGas dello spagnolo Pedro Acosta. Quarto, in seconda fila, Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale) a 0.657, immediatamente davanti a Enea Bastianini (Ducati ufficiale) a 0.704. Non ha ottenuto tempi Marc Marquez, caduto due volte nella Q2 e quindi 12°. Per lo spagnolo è la 19ª p.