Morgan e Tucker E ora attenti a quei due

(Di sabato 28 settembre 2024) Il futuro in due mosse. Due giocatori diversi, nei ruoli e nelle caratteristiche. Ma con un unico comune denominatore: consentire alla Virtus di continuare quel percorso virtuoso, in Europa, che lo scorso anno, per larghi tratti, è stato esaltante. Per cercare di restare nelle prime dieci in Europa – e per contendere lo scudetto a Milano – la Virtus ha puntato su Matt. Ventisei anni, esperienze in Francia e in Inghilterra (non propriamente campionati di primissimo piano) e prima ancora in Canada e Turchia: Matt ha tutte le caratteristiche per completarsi con i registi della Virtus delle ultime stagioni, Daniel Hackett e Alessandro Pajola. Alternativo ai due, ma anche in grado, per stazza e fisicità , di giocare con loro, per un doppio play che possa garantire un’ottima circolazione di palla e, allo stesso tempo, una grande pressione sui registi avversari.