Meteorologo della Fox ferma la diretta e salva una donna dall’uragano Helene video | è l’eroe del giorno

(Di sabato 28 settembre 2024) Ildi Fox Weather Bob Van Dillen, una sorta di Giuliacci americano o per tornare alla Rai del passato, una specie di colonnello Bernacca a stelle e strisce, è diventato l’uomo più popolare d’America dopo averto unadalla sua auto affondata nel pieno dell’uraganoDurante la sua trasmissione in, Van Dillen ha sottolineato che una, a pochi metri da lui, era intrappolata nella sua auto con l’acqua che la circondava. “Questa signora è entrata nella zona allagata e sta urlando in questo momento. Ho appena chiamato il 911”, ha riferito. Van Dillen ha quindi cercato di rassicurare la, facendole sapere che i soccorsi stavano arrivando. Ma lei ha continuato a urlare. “È una situazione”, ha detto Van Dillen, interrompendo la sua trasmissione. “Ti risponderemo tra un po’. Vado a vedere se posso aiutare di più questa signora”.