Il weekend nero di Sinner | tutt’altro che finita

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 28 settembre 2024) Jannik, si è concretizzato il timore del campione e dei suoi sostenitori: la Wada non ci sta, guai all’orizzonte. Lui in cuor suo lo sapeva. Era perfettamente consapevole del fatto che fosse ancora troppo presto per cantare vittoria. E aveva ragione. Perché non era vero, come si diceva nelle scorse settimane, che il peggio fosse passato e che la questione relativa alla sua positività al Clostebol appartenesse ormai al passato. Jannik, la storia del doping èche(AnsaFoto) – Ilveggente.itL’Agenzia mondiale antidoping, meglio nota con l’acronimo di Wada, ha fatto sapere nelle scorse ore, proprio mentre Jannikera in campo a Pechino contro Roman Safiullin, di aver presentato ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport.