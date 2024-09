Il Duomo fa il pieno 35 milioni di visitatori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024) "Pensiamo di raggiungere a fine anno i 3,5di turisti, di cui il 70% proveniente dall’estero, in particolare da Stati Uniti, Germania, Francia e Spagna". Così il direttore generale della Veneranda Fabbrica del, Fulvio Pravadelli, riassume la stagione da star del turismo della cattedrale meneghina. Una stagione che fa registrare un incremento degli ingressi del 3,7% rispetto al 2023. L’occasione per fare il bilancio del 2024 è stata la presentazione di “D’Om de Milan”, l’iniziativa della Veneranda Fabbrica per valorizzare il simbolo della città attingendo anche dal legame tra la cattedrale e la tradizione gastronomica nata all’ombra della sua Madonnina. Protagonista del progetto lo chef bistellato Davide Oldani che per l’occasione ha realizzato una serie di dolci in edizione speciale.