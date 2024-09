I cento anni della nascita di Mastroianni gli auguri del governatore Rocca all’eterno volto di una Roma in piena dolce vita

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 28 settembre 2024) «fa nasceva a Fontana Liri, in provincia di Frosinone, Marcello Mastroi. Simbolo indiscusso del grande cinema italiano, cantore di unain”, è stato uno degli attori più significativi del Paese. Mastroiè riuscito più e meglio di altri ad essere un grande ambasciatore dell’Italia nel mondo e un riferimento prezioso per i cineasti e gli attori contemporanei». Lo scrive su Facebook il presidenteRegione Lazio, Francesco. E in fondo le sue parole rimescolano un po’ i pensieri di tutti noi. Magari non esplicitate formalmente in una locuzione compiuta, ma sicuramente vicine ai suggerimenti del cuore di tutti quelli che hanno ammirato e amato un attore simbolo di un’epoca che travalica i confini del cinema e del tempo. Glidelper idi MastroiParole, quelle del, che evocano il mito.