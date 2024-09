Final Fantasy 16 Complete Edition annunciata per PS5 insieme ad un taglio di prezzo del gioco base

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 28 settembre 2024) Square Enix ha appena annunciato16per PS5, versione delche si pone sostanzialmente come l’edizione “definitiva” dell’opera, includendo al suo interno anche i due DLC rilasciati nei mesi scorsi da Square Enix. Contestualmente a questa inaspettata novità, il publisher giapponese ha anche annunciato una riduzione deldell’edizione standard, consentendo in questo modo ai possessori della console Sony di acquistare la sedicesima Fantasiae ad undi 59,99 euro invece degli originali 79,99 Euro. La16è invece disponibile all’acquisto ad undi 79,99 euro sul PlayStation Store, includendo al suo interno non soltanto ilma anche Echoes of the Fallen e The Rising Tide.