Conte | Ci sono dei problemi col Pd Non si può andare avanti a colpi di ipocrisia

(Di sabato 28 settembre 2024) Dopo il gelo sceso tra Elly Schlein e Giuseppeper la spaccatura sul voto per il consiglio di amministrazione Rai, lo strappo tra i due leader si allarga. A ufficializzarlo è lo stesso presidente del M5s: “Non si puòdi”, ha detto durante la registrazione di “Accordi e Disaccordi”, in onda stasera su Nove alle 21,30. Quindi ha ammesso: “Cideiperché il pensiero che non viene esplicitato è: noi del Pd, forti del risultato delle elezioni europee, possiamo arrivare anche al 30%, e tutte le altre forze politiche si predisporranno con meccaniche di resistibilità a fare i cespugli per consentirci di governare in alternativa alla Meloni. Se questo fosse il progetto i segnali e gli indizi vanno in questa direzione”. Un segnale molto chiaro che rende sempre più difficili le trattative per la nascita o la ricomposizione del campo largo.