CLAMOROSO – Alvaro Morata e Alice Campello di nuovo insieme a Milano!

(Di sabato 28 settembre 2024)nuovamente insieme a Milano: possibile ritorno di fiamma imminente tra il calciatore e l’imprenditrice!diinsieme a Milano. E no, non stiamo scherzando. Dopo la separazione avvenuta lo scorso agosto a causa di problemi interni alla coppia, il calciatore spagnolo si era trasferito a Milano per iniziare la sua avventura nel club rossonero. L’imprenditrice, invece, aveva deciso di restare a Madrid con i figli, almeno in un primo momento. Adesso, invece, la– tramite una storia Instagram – ha comunicato unpasso importante della sua vita, confermando il trasferimento a Milano. E’ per questo motivo che nella gara contro il Lecce c’erano anche i figli dello spagnolo allo stadio.