Carola Rackete sorprende la sinistra | L’Europa deve continuare ad armare l’Ucraina

(Di sabato 28 settembre 2024)si schiera conl’ala politica che rappresenta, la decisa presa di posizione dell’ex capitano della Sea Watch 2, eletta eurodeputato nella lista presentata dalla Linke, partito dell’estrematedesca. “Essere divuol dire stare dalla parte degli oppressi, siano essi in Palestina, in Kurdistan o in Ucraina. Per questo dobbiamo sostenere la richiesta di autodifesa che arriva da Kiev”, ha dichiarato a La Stampa., quindi, noninterrompere la fornitura di armi a Zelensky. “Non c’è pace senza giustizia. Se smettiamo di fornirle le armi, a un certo puntonon potrà più difendersi e finirà per essere occupata dalla Russia. Milioni di persone saranno costrette a fuggire e milioni di persone si ritroveranno a vivere sotto una dittatura”, ha spiegato.