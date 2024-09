Bisseck a sinistra in Udinese-Inter La preferisce c’è un problema

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 28 settembre 2024) Yannha iniziato sul centro-destra nella partita tra, ma ha chiuso poi a. Il difensorequel ruolo, la prestazione dice comunque altro. PARTITA – Yannha giocato inla seconda partita in campionato, la terza in stagione contando quella di Champions League con il Manchester City. Tutte le ha iniziate dal primo minuto non facendo rimpiangere Benjamin Pavard, anzi facendo addirittura meglio. Oggi ha fatto un unico piccolo errore che è costato il primo gol subito da Yann Sommer. Invece di attaccare la palla sul cross è indietreggiato ed ha lasciato libero Kabusele nel colpo di testa. Il difensore ha iniziato sul centro-destra, dimostrando come sempre grandi capacità nel palleggio., cambio ruolo in! L’esito PREFERENZA – La prestazione del tedesco è stata sufficiente.