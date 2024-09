Biden | la morte di Nasrallah è giustizia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 28 settembre 2024) 21.43 "E' giunto il momento" di concludere gli accordi di cessate il fuoco per la Striscia di Gaza e il Libano". Così il presidente Usa. Gli Stati Uniti "sostengono pienamente il diritto d'Isaele di difendersi contro Hezbollah, Hamas, gli Houti", ma il "nostro obiettivo e la de-escalation dei conflitti in Medio Oriente attraverso mezzi diplomatici",afferma. L'uccisione di"è una forma diper le sue molte vittime". Ma sia per Gaza che per il Libano "è tempo che si chiudano degli accordi".