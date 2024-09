Trattative per Sanremo 2025 | Famosa artista come co conduttrice

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 27 settembre 2024) Mancano ancora più di quattro mesi al prossimo Festival di, ma Carlo Conti è già al lavoro per scegliere i brani in gara, sia dei big, che delle nuove proposte. Pare anche che ci siano già dellein corso per la scelta di una delle co conduttrici della kermesse canora. A svelare i primi dettagli è stato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. Il primo nome è legato a Carlo Conti, si parla infatti di una nota attrice che ha già lavorato con il famoso conduttore toscano.tra Serena Rossi e: “Vorrebbe affiancare Carlo Conti”. Secondo il settimanale Oggi una delle co conduttrici dipotrebbe essere Serena Rossi: “Sta facendo fuoco e fiamme per avere un ruolo da primadonna in questo Festivalfirmato da Carlo Conti.