Taglio del nastro per i murales nelle case popolari di via Montefeltro a Sansepolcro

(Di venerdì 27 settembre 2024) Arezzo, 27 settembre 2024 – Sono stati inaugurati ieri, giovedì 26 settembre, irealizzati sulledi via, un’opera d’arte firmata dall’artista internazionale Ale Senso nell’ambito del festival “AC20 - Il futuro dell’abitare” organizzato da Arezzo Casa Spa per celebrare i vent’anni dell’ente. Ildelè avvenuto alla presenza dell’assessore Mario Menichella, dei rappresentanti ei Arezzo Casa e dei residenti, in un clima di grande entusiasmo e partecipazione. Le opere, realizzate sulle quattro torrette degli ascensori esterni degli edifici di edilizia residenziale pubblica, è stata ispirata alla storia del capitano dell’esercito inglese Anthony Clarke, che nel 1944 salvòdai bombardamenti per proteggere la celebre “Resurrezione” di Piero della Francesca, definita da Aldous Huxley "il dipinto più bello del mondo".