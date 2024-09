Si è sposata a sorpresa La cantante lascia senza fiato i fan | neanche il fidanzamento annunciato

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 settembre 2024) Incantevole col vestito da sposa, laha sorpreso proprio tutti unendosi in matrimonio con il suo partner, col quale pare stia insieme da 5 anni. E pensare che lei non aveva mai ufficializzato la relazione sentimentale e non ha neppure postato le immagini della cerimonia. Ci hanno pensato i giornalisti e i paparazzi a svelare questa bellissima notizia. Infatti, sono stati mostrati i video e le foto della, assieme al marito, nel giorno del loro matrimonio. Ha preferito che i fiori di arancio non fossero caratterizzati dal clamore e e dallo sfarzo, infatti ha puntato su cose semplici, scegliendo tra l’altro solo le persone più care come invitati. Erano stati visti assieme ad un evento poco tempo fa, ma niente faceva presupporre che le nozze si stessero avvicinando. Leggi anche: “Celebra l’amica della tv”.