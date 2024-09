Sfogo in aula dell’ex fidanzata di Cherrah | Ero dipendente da lui ma io non lo odio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) "Ero attratta da lui, come accecata. Qualsiasi cosa mi facesse, tornavo da lui, in preda a una dipendenza affettiva da cui non riuscivo a liberarmi. Nonostante tutto, io non lo, e spero che possa affrontare un nuovo percorso senza violenza, senza dolore e minacce". In una lunga testimonianza, durante la quale spesso non ha trattenuto le lacrime, l’ex compagna del ventiseienne di Broni Said, ha raccontato ogni minuto del 21 novembre dello scorso anno, quando le aveva gettato acido muriatico sul volto, facendole rischiare gravi danni agli occhi e abrasioni al volto. Detenuto agli arresti domiciliari, è accusato dal pubblico ministero Antonio Nalesso di "deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso", oltre che di stalking.