Premier League triplicato il numero di pubblicità sulle scommesse durante i match

(Di venerdì 27 settembre 2024) Secondo una nuova ricerca, effettuata dalla facoltà di economia dell’Università di Bristol, ildidella prima giornata della2024/2025 è quasirispetto allo scorso anno. Come riporta la BBC, “sono stati contati più di 29.000 messaggi sul gioco d’azzardo, con un aumento del 165% rispetto al weekend di apertura dell’anno scorso“. Addirittura la sola partita tra West Ham e Aston Villa conteneva circa 6.500 messaggi sul gioco d’azzardo, ovvero quasi 30 al minuto tra cartelloni pubblicitari a bordo campo, sponsormaglie e social media. Gli autori del rapporto sostengono dunque che i tifosi e i bambini siano esposti a rischi in virtù della massicciadel gioco d’azzardo. Una posizione condivisa da Peter Shilton, ex giocatore inglese con una lunga dipendenza dal gioco alle spalle.