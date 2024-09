Papa Francesco in Lussemburgo | un appello per la pace e la solidarietà

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 27 settembre 2024)ha iniziato il suo viaggio inil 26 settembre 2024, segnando la sua prima visita ufficiale nel piccolo, ma significativo stato europeo. La visita diinfa parte del suo più ampio impegno per promuovere il dialogo e lanel cuore dell’Europa. Durante il suo discorso alle autorità del paese, il Santo Padre ha affrontato tematiche chiave come la, la, l’integrazione dei migranti e il dialogo tra le nazioni.(C) viene accolto dal re Filippo del Belgio (R) e dalla regina Matilde del Belgio (L) @Foto Crediti Ansa – VelvetMagIl messaggio diUno dei temi centrali del viaggio apostolico è stato l’alla. In un discorso emozionante tenuto di fronte ai rappresentanti politici e religiosi.