Oltre gli usi illeciti Il fentanyl è fondamentale per la terapia del dolore

(Di venerdì 27 settembre 2024) Nell’ultimo anno si è parlato sempre più spesso di, tra le soluzioni terapeutiche più importanti per il trattamento delin forma grave. Particolarmente utilizzato in chirurgia e oncologia, e per le cure palliative, questo farmaco è stato al centro dell’attenzione mediatica a causa dell’utilizzo illecito perpretato negli Stati Uniti e, in misura minore, in Europa. Pochi mesi fa, infatti, l’Italia ha divulgato il Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio die di altri oppioidi sintetici per proteggere il Paese da questa minaccia. Ma i fentanili restano, nell’uso appropriato, uno dei maggiori alleati per il benessere e la qualità di vita delle persone affette da patologie. Di questo si è parlato ieri in occasione dell’incontro tenuto Milano “Gestione dele oppioidi. Gli usi terapeutici dei farmaci oppioidi verso consumi illegali”.