Newcastle il CEO Darren Eales ha un tumore | Mi dimetto la salute ha la priorità

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il CEO delha deciso di dimettersi dal suo incarico dopo che gli è stata diagnosticata una forma cronica didel sangue. “Essere CEO delUnited è uno straordinario privilegio e sono incredibilmente orgoglioso di far parte dell’entusiasmante viaggio del club. Tuttavia, mi è diventato chiaro che ora è il momento giusto per prendere questa decisione, così posso darealla miae alla mia famiglia”, ha detto il dirigente, 52 anni, entrato a far parte dell’organigramma del club nell’estate 2022. “Nel breve termine, la gestione delle attività quotidiane del club proseguirà come al solito e darò il mio pieno sostegno a un periodo di transizione che consentirà al board di valutare attentamente e nominare il mio successore”, ha affermato