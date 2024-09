Napoli rosa lunga e alternative di qualità | contro il Palermo Conte scopre l' abbondanza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

27 settembre 2024 - Quando furono prelevati rispettivamente dal Verona e dal Benfica a gennaio e nell'estate appena alle spalle i piani erano diversi: Cyril Ngonge avrebbe dovuto ricoprire la corsa destra, mentre David Neres quella mancina. Nel tourbillon del cantiere ancora aperto di Antonioinvece i contorni di ogni cosa sono ancora poco definiti: nel novero è da comprendere il modulo del, partito in stagione con il 3-4-2-1, passato all'Allianz Stadium al 4-3-3 e arrivato ad affrontare ilin Coppa Italia con il 4-2-3-1. Cambia la caratura delle avversarie ma non cambia la sostanza: gli azzurri vincono, convincono e, qui risiede la novità, adesso cominciano a farlo anche con le seconde linee, che poi in alcuni casi tanto rincalzi non sono.