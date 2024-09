Napoli il gruppo di Conte E Ngonge…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ildi Antonio: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna de Il Mattino. “La forza di una squadra è nel. Il merito dell’allenatore è quello di trovare le giuste alchimie nella rosa. Sopratutto da parte di chi ha giocato di meno o sa di dover sudare per scalare le gerarchie. Eci sta riuscendo. Non solo e non tanto per la manita rifilata ieri sera al Palermo che è valsa il passaggio del turno in Coppa Italia, ma soprattutto per lo spirito divisto prima, durante e dopo la sfida ai rosanero da parte di Di Lorenzo e compagni”., unche L’allenatore ha cambiato dieci/undicesimi della squadra scesa in campo sabato scorso allo Stadium contro la Juve ed ha avuto delle risposte importanti anche dalle seconde linee.