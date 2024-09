MOVIOLA – Milan-Lecce espulso Bartesaghi | il Var conferma Fonseca furioso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) Episodio dain. Sul 3-0 e a dieci minuti dalla fine, il giovane, entrato nel finale al posto di Theo Hernandez, vienedall’arbitro Zufferli per un grave fallo di gioco. In effetti, il terzino sinistro entra scomposto su un avversario, ma prima tocca la palla e poi finisce col piede a martello sul rivale, tenendo però il piede basso. E’ questa una discriminante che avrebbe potuto portare il Var Di Bello a intervenire, ma il fischietto friulano non viene richiamato al Var e dunque i rossoneri restano in dieci. Qualche appiglio regolamentare, ma anche dei dubbi. In particolare, Pauloper questa decisione e protesta in modo veemente col quarto uomo.: il VarSportFace.