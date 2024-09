Juve Motta svela la formazione di domani | Ecco chi giocherà

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Torino, 27 settembre 2024 – In due anni di Bologna, e forse mai in carriera, Thiagoavevato unatitolare alla vigilia di una gara. C’è sempre una prima volta. Oggi, in conferenza stampa, il tecnico bianconero ha annunciato l’undici che scenderà in campoa Genova, spiazzando tutti e con qualche sorpresa. Sarà vero oppure un tatticismo? Probabilmenteè stato sincero e qualcuno ripercorrerà qualche vecchia conferenza stampa di Allegri, quando il tecnico livornese amava dare qualche insullo schieramento che avrebbe utilizzato il giorno dopo. Sentite. Giocano questi: sorpresa Rouhi Alla domanda finale ‘ha scelto laper?’si è lanciato andare e l’ha annunciata. E’ questa: “Giocheranno Perin, Jonas, Danilo capitano, Bremer, Kalulu; Fagioli, McKennie; Yildiz, Koopmeiners, Nico; Vlahovic".