(Di venerdì 27 settembre 2024) 1Le immagini di cosa accadde quella notte in Piazza Grande (nella foto un frame del video) suscitarono non poche polemiche e reazioni, portando una città colorata a festa per l’imminente Giostra del Saracino a dover fare i conti con un episodio di violenza. Era la notte del 4 settembre del 2022 quando sulla tribuna A, attorno alle tre e mezzo, gruppi di quartieristi si affrontarono. Da un lato quelli con i foulard rossoverdi di Porta Crucifera e dall’altro quelli di Porta Sant’Andrea. Tra i presenti, coinvolti nel parapiglia, anche il giostratore di riserva di Porta Sant’Andrea, Leonardo Tavanti, che si trovava lì con una ragazza e con due amici. Tavanti, insieme ad un amico, venne raggiunto da alcuni colpi, riuscendo poi a ricevere i primi soccorsi al proprio quartiere e da qui a raggiungere l’ospedale per ulteriori accertamenti.