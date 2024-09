’Il tempo che ci vuole’ | racconto di vita e cinema

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Un biglietto per ilin omaggio ai primi dieci lettori che, oggi, consegneranno questa pagina alla cassa del multisala Astoria dalle 18.30. In sala arriva Ilche ci vuole di Francesca Comencini: film autobiografico che ripercorre alcuni momenti trascorsi dalla regista col suo celebre padre. Luigi e Francesca (Fabrizio Gifuni e Romana Maggiora Vergano) condividono la passione per il. La storia è ambientata durante gli anni di piombo, sul set di ’Pinocchio’. Lei è una bambina ma lui le parla con serietà, compostezza e rispetto come si fa con un’adulta. Francesca cresce e diventa ragazza in un periodo storico di cambiamento, ricco di lotte politiche e rivoluzioni sociali, ma purtroppo anche di stragi. La passione per illa accompagna sempre, ma la magia fa spazio all’insicurezza.