Il Milan affonda il Lecce in cinque minuti Torino agganciato in vetta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024)di fuoco per ritrovare la, almeno per una notte. Ilstrapazza nell'anticipo ila San Siro, conquista la terza vittoria di fila e dà seguito all'entusiasmo risvegliato nel popolo rossonero con il successo nel derby. A San Siro si decide tutto in pochissimo tempo: tutto ad un tratto il Diavolo si accende e si ricorda di essere una macchina da gol. Morata, Theo Hernández e Pulisic colpiscono inverso la fine dei primi 45'. I salentini di Gottino e vedono aggravarsi il momentaccio, dopo la rimonta incassata dal Parma nello scorso turno e l'eliminazione in Coppa Italia per mano del Sassuolo. Fonseca aggancia ila quota 11 e può avvicinarsi con fiducia alla sfida di martedì con il Bayer Leverkusen in Champions. Il grande dubbio della vigilia era la presenza di Morata, causa borsite.