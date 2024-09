GIORGIO VANNI è UNO DI NOI – La raccolta delle hit più amate per la prima volta in vinile con l’inedito Uno di noi

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 27 settembre 2024) In quasi 30 anni di carriera ha conquistato intere generazioni con innumerevoli hit legate agli anime e ai cartoni animati più amati, come le sigle italiane di Dragon Ball, Pokémon e One Piece e tante altre:è Uno di noi! Per lain, e disponibile anche in formato CD, unadi 17 brani – vero e proprio concentrato di emozioni e good vibes – che, uniti all’attesissimo inedito Uno di noi che dà il titolo all’album, sarà disponibile da venerdì 1° novembre per Sony Music Italy e da oggi in pre-order. Dall’incontro trae Max Longhi, dal 1998 ad oggi, sono nate innumerevoli sigle televisive prodotte dal loro sodalizio artistico: veri e propri inni di generazioni cresciute con lo stile dance unico che caratterizza il soundloro canzoni.