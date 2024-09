Famiglia sterminata I morti ora sono cinque L’unico figlio superstite | | In casa urlavano tutti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) La città si trascina attonita, in un silenzio surreale, come se un’oscura coltre avesse soffocato ogni rumore. Via Ichnusa prima animata dai rumori quotidiani, ora sembra deserta, popolata solo dalle ombre del dolore. Ogni angolo, ogni pietra di queste mura antiche trasudano smarrimento e orrore. Nessuno si spiega perché sia avvenuta la strage familiare di mercoledì mattina, gli inquirenti tentano di ricostruire i fatti e, soprattutto, di comprendere il movente che ha portato Roberto Gleboni a sterminare la sua(la moglie Giusi, i figli Martina e Francesco) e uccidere il vicino Paolo Sanna. Le dichiarazioni di Sebastiano, ilquattordicenne sopravvissuto, assumono un significato preciso.