De Vrij e un ruolo da assolvere | perché l’Inter deve ragionarci

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 27 settembre 2024) Stefan Dedovrebbe partire dalla panchina nella prossima sfida di Serie A tra Inter e Udinese. Il difensore olandese, invero, potrebbe sostituire Francesco Acerbi per poter garantire un vantaggio in vista del futuro. LA SITUAZIONE – Stefan Denon compare come titolare in nessuna delle probabili formazioni predisposte nei giorni antecedenti alla gara di Serie A trae l’Udinese. Il difensore nerazzurro viene considerato come il sostituto, chiamato a partire dalla panchina, dell’italiano Francesco Acerbi. Quest’ultimo già titolare nelle due precedenti sfide contro il Manchester City, in Champions League, e il Milan, in Serie A.