Dalla musica alla danza internazionale

(Di venerdì 27 settembre 2024) Trenta i titoli in scena al Bonci: Anna Della Rosa in Erodiàs + Mater strangosciàs di Sandro Lombardi e in Antonio e Cleopatra di Shakespeare, con la regia di Valter Malosti; Marco Paolini; Natalino Balasso e Michele Di Mauro; Virginia Raffaele; Simone Cristicchi. Tra i grandi classici, Peter Stein con Crisi di nervi. Tre atti unici di Anton ?echov e Carmelo Rifici con La pulce nell’orecchio. E ancora la Societas con Chiara Guidi e poi la grandecon il debutto di Void di Wim Vandekeybus; Virgilio Sieni; Roberto Zappalà. Il cartellonele: Enrico Rava; la Filarmonica Arturo Toscanini; Virginia Guastella; Enrico Malatesta e i concerti del Conservatorio Maderna – Lettimi di Cesena e Rimini. Due i progetti speciali con il regista Michele Di Giacomo e la compagnia Cuocolo/Bosetti.