Basket Serie A1 2024 2025 | come vederla diretta tv e streaming

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tutte le informazioni per vedere intv ela nuova stagione dellaA1di. Riparte la corsa allo scudetto, con l’Olimpia Milano che si è imposta nelle ultime stagioni ed è ripartita alla grande conquistando la Supercoppa italiana, ma sono diverse le squadre che hanno le carte in regola per provare a insidiare il dominio dei meneghini. Per seguire passo passo tutta la stagione,lo scorso anno Dazn trasmetterà tutte le partite del campionato. Allo stesso modo, sempre sulla scia delle passate edizioni, due partite saranno visibili sui canali Eurosport, disponibili anch’essi su Dazn ma anche su Sky e sulla relativa piattaforma, Sky Go. Infine, una partita per ogni turno, solitamente quella nello slot delle 18:15 della domenica, verrà trasmessa in tv in chiaro su DMAX.