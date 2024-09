Annunciato Hirogami un action platformer dallo stile cartaceo

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il publisher giapponese Kakehashi Games e il team di sviluppo di Bandai Namco Studios Singapore sono orgogliosi di presentare lo splendido platform 3D d’azione ispirato agli origami,. Da un team di sviluppo composto da veterani del settore (con crediti di produzione, design e arte in Ace Combat 7 e Tekken 7, tra gli altri),invita i giocatori in un mondo in cui tutto è stato realizzato per trasmettere la natura fisica, spesso fragile, della carta, sullo sfondo di un’invasione da parte di una potente forza digitale nota come Blight.arriverà su PC (Steam) nel 2025. In, i giocatori esploreranno un bellissimo mondo di origami nei panni di Hiro, un maestro dell’arte della “piegatura” che impugna un ventaglio.