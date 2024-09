A Torino torna il grande tennis ma non manca lo show | annunciati due big della musica

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ci sarà un Grand Openingper le Nitto Atp Finals Le Nitto ATP Finalsto per il terzo anno di fila a, dal 12 al 19 novembre. Il torneo, che chiude l’annotico e che si basa sulla race andrà però oltre lo sport. Quest’anno è stato infatti annunciato uno spettacolole. Venerdì 8 novembre, a partire dalle ore 21:00, andrà in scena all’internoInalpi Arena diil primo ‘Grand Opening’. Leggi anche: Vittorio Feltri e le frasi shock sui ciclisti: “Non si può dire nulla” Per la prima volta, il campo di gioco dell’eventotico più atteso dell’anno si trasformerà nel palcoscenico di uno spettacolo die intrattenimento. Sarà per il pubblico un’esperienza unica, travolgente e immersiva, tra DJ Set, giochi di luci e le esibizioni di tre grandi nomi del panoramale italiano.