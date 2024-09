Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 26 settembre 2024)DEL 26 SETTEMBREORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZE-SEGNALATO UN ICNDIENTE AL KM 506 TRA PONZANONO E MAGLIANO SABINA VERSO FIRENZE; ATTENZIONE ANCHE SULL’AURELIA, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO CODE TRA ARANOVA E CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE; CIRCONE RIENTRATA NELLA NORMA, PER ILR ESTO, SULL’INTERA RETE VIARIA; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-PISA LA CIRCONE RESTA FORTEMENTE RALLENTATA, SOSPESA IN PRECEDENZA PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA NELLA STAZIONE DI MACCARESE: AL MOMENTO I TRENI INTERCITY E REGIONALI HANNO ACCUMULATO RITARDI FINO A 120 MINUTI; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral