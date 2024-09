Vandali sul nuovo pullman | Schiaffo alla comunità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Un’altra corriera della nuova flotta di Seta è statazzata. In particolare, sono stati sfasciati alcuni sedili posteriori dell’autobus, disseminando poi tra le sedute la spugna di cui sono imbottiti. È successo ieri mattina sulla linea 41, quella che parte da San Martino in Rio e arriva a Reggio. E il vandalo, identificato dall’autista, pare sia un minorenne della scuola secondaria di primo grado di San Martino in Rio. A denunciare l’accaduto è l’autista Alberto Brescia: "Con ilanno scolastico sono già iniziati i primismi". Il fatto sarebbe avvenuto poco dopo le 13.12, orario di partenza del bus. Ad avvisare l’autista in servizio sarebbe stato un altro ragazzo seduto negli ultimi posti.