Unione Europea | Campania ancora tra le ultime su lavoro Neet e rischio povertà

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiMai più ultimi? Forse allora penultimi.note amare per la, nell’Annuario di Eurostat sulle regioni europee (dati 2023). Tanto per cominciare, nell’Ue si registrano in Italia le maggiori disparità regionali per i tassi di occupazione. Una forbice di oltre 30 punti, tra i due poli opposti. Un gap al quale lacontribuisce in negativo. Quanto cioè passa tra la Provincia autonoma di Bolzano/Bozen (79,6%), e la coppia Calabria-(48,4%). Un pelo sopra la Sicilia (48,7%). Nelle tre regioni del Sud Italia, in pratica, è impiegata meno della metà della popolazione in età lavorativa. Il tasso dell’è invece del 75,3%.