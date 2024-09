Stéphanie d’Oustrac regina barocca | La mia Orontea parla al presente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) C’è qualcosa di magico in: la sua capacità di stupire e stupirsi, la sua voce, il suo talento e una personalità forte, empatica che rende ogni sua interpretazione unica. Il celebre mezzosoprano francese, acclamata dai maggiori teatri al mondo, è in scena alla Scala da questa sera - fino al 5 ottobre- in “L’” di Antonio Cesti (1623- 1669). Sul podio Giovanni Antonini, regia Robert Carsen, con l’artista, nel ruolo del titolo, Carlo Vistoli è Alidoro e Francesca Pia Vitale Silandra. La rappresentazione del 5 ottobre sarà trasmessa in live streaming sulla piattaforma LaScalaTv e resterà disponibile on demand fino al 12 ottobre., è considerata una star della musica. “Ma non sono io ad averla scelta, direi che è stata lei a cercarmi.