Sondaggio Ghisleri doppio schiaffo alla sinistra | FdI oltre il 30% e no degli italiani alla cittadinanza facile

(Di giovedì 26 settembre 2024) Non bastassero le argomentazioni documentate – e le tesi smontate – di anfitrione e ospiti in studio, la parola passa ai numeri. O meglio, alle cifre indicative dei sondaggi che a suon di percentuali, confronti e riscontri, sanciscono a chiare lettere il successo del governo e dell’alleanza dei partiti che lo compongono. E infatti, non a caso, dopo infinite sperequazioni su Meloni all’Onu, il premio ricevuto dalle mani di Musk, libere dissertazioni su, legge esistente e diritti futuribili, in base a quanto emerge daleseguito dall’istituto Euromedia Reserch per Porta a Porta, relativo alle intenzioni di voto e andato in onda ieri, Fratelli d’Italia svetta in solitaria al 30,3% delle preferenze elettorali.