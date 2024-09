Sinner in campo a Pechino contro Jarry immagini sconcertanti | ecco gli spalti | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Torna inJannik, la prima partita dopo il trionfo agli Us Open, la conquista del secondo Slam, nella finalissima di Flushing Meadows stravinta in tre setil padrone di casa, Taylor Fritz.torna inal China Open, Masters 500 che si svolge a. Per l'altoatesino, numero 1 al mondo, alle spalle un periodo certo di trionfi, ma durissimo. Si pensi al caso-Clostebol, il fango e le accuse di doping. Dunque la morte della zia Maggie, spirata pochi giorni dopo la vittoria a quegli Us Open che Jannik le aveva dedicato direttamente dalcentrale, nelle interviste post-partita che seguirono il trionfoFritz.  Ma si deve andare avanti, sempre. E in Cina, Jannikè apparso felice, spensierato, sorridente, determinatissimo. Questo anche se l'inizio, in, non è stato dei più semplici.