Promozione Biagio Nazzaro-Jesina secondo Nicola Focante | Due squadre molto forti con grandi ambizioni

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 26 settembre 2024) L’ex capitano leoncello, cingolano classe 1983, ha vestito entrambe le maglie. “Se ripenso ai miei 5 anni a Jesi ho ancora i brividi. Sono stato bene anche a Chiaravalle: sonolegato a mister Malavenda e ricordi con affetto Carlo Andreani. In questa stagione, entrambe sono state costruite per l’alta classifica: lasi risolleverà, perchè mister Bedetti e il ds Gianangeli sono due personepreparate”. Il suo commento su Vigor Senigallia, Chiesanuova, Cingolana SF e Villa Strada JESI, CHIARAVALLE e CINGOLI, 26 settembre 2024 – Anche perChiaravalle-non è una partita come tutte le altre. L’ex difensore, infatti, ha vestito entrambe le maglie nel corso della sua carriera. “La– spiega l’ex capitano leoncello – mi è rimasta nel cuore, perché eravamo una cosa sola, tra squadra, società e tifosi.