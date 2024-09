Per l’85% degli italiani il fisco non è equo 7 su 10 a favore di un’imposta sui grandi patrimoni Il sondaggio di Demopolis per Oxfam

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Per quasi ottosu dieci il sistema fiscale non rispetta, o lo fa solo in parte, l’articolo della Costituzione secondo cui tutti devono “concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva” e secondo criteri di progressività. E di conseguenzaritiene che ilsia poco o per niente. Come migliorare la situazione? Secondo il 67% occorre aumentare il prelievo a carico dei più ricchi per far sì che tutti possano godere di maggiori e migliori servizi pubblici. I risultati di una nuova indagine dell’IstitutoperItalia confermano che l’opinione pubblica è adi uno spostamento della tassazione dal lavoro a redditi finanziari, profitti e. Il 71% dei cittadini, stando al, ha percepito negli ultimi cinque anni un aumento delle disuguaglianze.