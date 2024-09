Orrore in Guinea | scimmia strappa neonato dalle braccia della madre e lo uccide

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 26 settembre 2024) Un drammatico incidente ha scosso la piccola comunità di Runatka, nell’India settentrionale, dove undi soli 12 giorni è statoto dalla vita in circostanze terribili. Lunedì scorso, il piccolo Arush è morto dopo essere stato portato via da unache ha fatto irruzione nella casa dei suoi genitori mentre veniva allattato dalla. Il Rapimento e la Corsa Disperata Laha agito in modo improvviso e violento, afferrando Arush per il collo e portandolo via sul tetto di una casa vicina. Ladel bambino, Neha, ha lanciato immediatamente l’allarme, e il padre, Yogesh, insieme ai vicini, ha cercato disperatamente di fermare l’animale lanciando pietre. Tuttavia, nonostante gli sforzicomunità, il tentativo si è rivelato vano. Quando il padre è riuscito a salire sul tetto, il piccolo Arush era già senza vita.