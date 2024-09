Nuova A2 sfida aperta tra le big Americani decisivi più che mai

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) La sensazione è che la decideranno gli. Mai come in questo 2024-2025, col girone unico e tante big che sognano la A, la discriminante sarà il rendimento dei giocatori stranieri. È opinione comune che la prossima A2 non presenti un colosso inarrivabile stile Trapani dell’anno scorso. Neanche Cantù, oppure Brindisi e Pesaro, sembrano immuni da critiche. Tutte hanno dei piccoli grandi difetti, così come dei pregi molto evidenti. Tanti gli italiani di valore, anche parecchio distribuiti. Alcune super stelle che hanno visto quasi solo la A come Aradori, Gentile e De Nicolao e altri ad altissimo livello per questa A2. Ma sono suddivisi tra le big e il loro rendimento, in linea di massima, è più sicuro. La variabile è rappresentata da chi arriva da oltre confine, in alcuni casi nuov0o per questo campionato o addirittura per la prima volta in Europa.