Mondiale per club il tempo stringe e Infantino non ha nulla in mano Gazzetta

(Di giovedì 26 settembre 2024)per, ilnon hain) Laaggiorna i lettori sullo stato dell’arte per ilper. Niente diritti tv. L’altro ieri sono scaduti i termini per presentare i “bid” per i diritti televisivi in mezzo mondo, le Americhe, l’Asia, il territorio Mena, Medio Oriente e Nordafrica. Non si è fatto vivo nessuno. In dicembre è in programma il sorteggio, e il rischio di arrivarci come un re nudo per Gianniè alto.e la Fifa hanno deciso di organizzare ilpernegli Stati Uniti. Siccome in ballo ci sono distanze e fusi orari, è difficile andare da un broadcaster a chiedergli tanti soldi per un torneo che non ha ancora nemmeno gli impianti. Infatti il tema dei diritti tv è diventato un dramma.