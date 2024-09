Maltempo allerta arancione in Lombardia | venti forti e piogge al Centro-Nord

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 26 settembre 2024) L’ondata dista per colpire ilItalia. La Protezione Civile ha lanciato l’per la, con un avviso diintense e. Le precipitazioni interesseranno anche altre regioni del, congialla in Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e nella Provincia Autonoma di Bolzano.Leggi anche: Schianto tra camion e un furgone, muore una persona Le previsioni nei prossimi giorni Ilsi farà sentire in particolare sui settori alpini e prealpini, con temporali, grandinate eraffiche di vento.di burrasca soffieranno su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e si estenderanno a, Toscana, Umbria e Marche. Anche le coste saranno a rischio mareggiate, soprattutto nelle zone più esposte.